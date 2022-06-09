%31.8 تراجعاً فى أعداد تراخيص «الملاكى» فى مصر

شهدت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر- تراجعًا – بنسبة %31.8 لتسجل 12 ألفًا و453 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن المرور، تصدرت العلامة الصينية «شيرى» قوائم تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل 1728 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة نحو 1282 سيارة، وتلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بإجمالى نحو 1145 مركبة.

وحصدت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1115 سيارة، أعقبتها «إم جى» فى المركز الخامس بواقع 1054 مركبة.

وحلت «هيونداى» فى المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 760 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 611 سيارة.

وحصدت «رينو» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 551 سيارة، أعقبتها «أوبل» فى المركز التاسع بواقع 412 مركبة.

وتمركزت «ستروين» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة نحو 363 مركبة، فيما تراجعت «شيفروليه» للمركز الحادى عشر بواقع 337 سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 327 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الثالث عشر بإجمالى 261 سيارة.

وحافظت «سكودا» على تمركزها فى المرتبة الرابعة عشر بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» بإجمالى نحو 260 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الخامس عشر بواقع 235 وحدة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السادسة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 209 مركبات، أعقبتها «سيات» فى المركز السابع عشر بنحو 172 مركبة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة الثامنة عشرة مسجلة نحو 162 مركبة، فيما تراجعت «جيلى» للمركز التاسع عشر بإجمالى ترخيص 150 سيارة.

وحلت «لادا» فى المرتبة العشرين المركز التاسع عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 144 مركبة خلال الشهر الماضى.

«رينو» على قمة «الأوروبية» .. و«شيرى» تقود الصينية

سيارات رينو داستر

تصدرت «رينو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – بعدما تمكنت من تسجيل 551 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت العلامة التجارية «أوبل» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى نحو 412 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الثالث بواقع 363 مركبة.

فيما حافظت «فيات» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 327 سيارة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الخامس بواقع 261 سيارة.

وظهرت «سكودا» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» مسجلة نحو 260 وحدة، تلتها «بيجو» فى المركز السابع بواقع 209 مركبات.

وتمركزت «سيات» فى المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 172 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز التاسع بنحو 144 مركبة.

وحلت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» فى المرتبة العاشرة بترخيص 119 مركبة، أعقبتها «أودى» فى المركز الحادى عشر بواقع 70 مركبة.

وجاءت العلامة الانجليزية «رينج روفر» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 27 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تحتفظ بصدارة تراخيص المركبات اليابانية للشهر الثاني

احتفظت العلامة التجارية «نيسان» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر – للشهر الثاني- بعدما تمكنت من تسجيل 1282 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

‏‎فى المقابل، صعدت «سوزوكى» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1145 سيارة، فيما تراجعت «تويوتا» للمركز الثالث مسجلة نحو 1115 مركبة خلال تلك الفترة.

‏‎وتمركزت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 59 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 24 سيارة.

‏‎فيما اختفت «سوبارو» من قوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بعدما لم تتمكن من تسجيل أى مركبة للشهر الثانى.

«شيرى» تعود لصدارة تراخيص السيارات الصينية

عادت العلامة الصينية «شيرى» لصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1728 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

‏‎فيما تراجعت «إم جى» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1054 مركبة، تلتها «BYD» للمركز الثالث بنحو 235 مركبة.

وصعدت «شانجان» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 162 سيارة، أعقبتها «جيلى» فى المركز الخامس بواقع 150 سيارة.

وظهرت «جاك» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 129 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحلت «جيتور» فى المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 97 مركبة، تلتها «DFSK جلورى» فى المركز السابع بواقع 93 سيارة.

وحصدت «هافال» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 81 مركبة، أعقبتها «بايك» فى المركز التاسع بواقع 51 سيارة.

وحلت «فاو – بيستيون» و«ساوايست» فى المرتبة العاشرة والعاشرة – على التوالي- بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر مسجلتان نحو 22 مركبة – لكل منهما – خلال مايو الماضى.

«هيونداى» تتربع على قمة تراخيص «الكورية»

أسعارهيونداى توسان 2022

تربعت «هيونداى» على قمة تراخيص السيارات الكورية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 760 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 611 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 36 سيارة خلال تلك الفترة.

‏‎على الجانب الآخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 337 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «فورد» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 64 مركبة، وتلتها «جيب» فى المركز الثالث بواقع 49 سيارة خلال الشهر الماضى.

«فولكس فاجن وتسلا» تتصدر الكهربائية خلال 11 شهرًا

فولكس فاجن

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 542 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ11 شهرا الماضية.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو الماضى؛ استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 174 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «تسلا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 44 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بواقع 29 مركبة.

وحلت «بى إم دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها بعدما تمكنت من تسجيل نحو 24 مركبة بوحدات المرور، تلتها «بورش» فى المركز الخامس بواقع 22 سيارة.

وحصدت «BYD» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 20 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «فيات» فى المرتبة السابعة بإجمالى نحو 19 مركبة، أعقبتها «هيونداى» و«فوتون» فى المركز الثامن والتاسع – على التوالى – مسجلتان نحو 18 مركبة لكل منهما.

فيما حصدت «كيا» و«تويوتا» المرتبة العاشرة والحادية عشرة – على التوالى- بعدما تمكنتا من ترخيص 16 مركبة كهربائية لكل منهما خلال تلك الفترة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة الثانية عشر بقوائم تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر مسجلة نحو 12 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

واحتلت «مرسيس» و«نيسان» و«جاك» المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة- على التوالي- مسجلة نحو 10 مركبات لكل منهم خلال تلك الفترة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة من الماركات التجارية الأخرى نحو 100 بمختلف وحدات المرور خلال الفترة من شهر يوليو حتى نهاية مايو الماضى.

.. وتسجيل 8.3 ألف مركبة «بنزين – غاز» بوحدات المرور

محطات الوقود

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 8 آلاف و361 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ إذ بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 40 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 257 ألفًا و276 سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 59 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 92 ألفًا و546 سيارة، مقابل 5 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 332 ألفًا ومركبتين.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 28 ألفًا و21 مركبة خلال الشهر الماضى.

«تويوتا» تعتلى عرش «الميكروباص»

ميكروباص تويوتا هايس

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 308 وحدات فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، اعتلت العلامة اليابانية «تويوتا» صدارة قوائم تراخيص مركبات النقل الجماعى«الميكروباص» فى مصر – للشهر الثاني- بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من إجمالى تراخيص تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %34.4 مسجلة نحو 106 مركبات خلال الشهر الماضى.

وجاءت «كينج لونج» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %28.9 بإجمالى ترخيص 89 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %23.7 بواقع 73 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى«الميكروباص»فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %6.8 بإجمالى نحو 21 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.6 بإجمالى ترخيص 11 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.6 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 8 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع مصدر مسئول بالمجموعة العربية المتحدة«القصراوى جروب”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية«جاك، وجولدن دراجون»فى مصر، زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعى«الميكروباص»تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، إضافة إلى مشاركة ماركات تجارية جديدة من خلال إنتاج وتوريد طرازاتها ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «القصراوى جروب» فى طريقها للانتهاء من وضع اللمسات النهائية الخاصة بتجهيز خطوط التصنيع الخاصة بإنتاج مركبات النقل الجماعى من ميكروباص«جولدن دراجون»بمصانع«أبو الفتوح للسيارات»وذلك على أن يتم البدء فى مراحل عمليات التصنيع المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن تلك الخطوة تأتى فى إطار سعى المجموعة للدخول فى مشروع التصنيع المحلى التى يمكن من خلاله مشاركة العلامة الصينية«جولدن دراجون»ضمن مبادرة الإحلال.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، فى تصريحات سابقة، أن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد من الشركات المحلية لضم طرازاتها ضمن المركبات المشاركة فى المبادرة، موضحا أن بعض الجهات المختصة ومن بينها وزارتا«التجارة والصناعة، والبترول»تقومان حاليًا بفحص ودراسة جميع تلك الطلبات بهدف التأكد من مطابقة جميع المواصفات الخاصة بإنتاج وتجهيز المركبات وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

كانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات «الميكروباص» خلال مايو الماضى

العلامة التجارية عدد المركبات المرخصة الحصة السوقية% تويوتا 106 34.4 كينج لونج 89 28.9 جولدن دراجون 73 23.7 زميكس 21 6.8 فوتون 11 3.6 أخرى 8 2.6

إعداد – المال المصدر: الإدارة العامة للمرور