تراجعات محدودة للأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم تراجعات محدودة، بدعم الصعود الجماعي للمؤشرات، والذي ساعد السوق في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.47%، مغلقا عند 19760 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.94% مغلقا عند 3890 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%، مغلقا عند 5722 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 3.31%، مغلقا عند 1.781 جنيه، ثم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 3.29%، مغلقا عند 0.470 جنيه.

وثالثا جاء سهم تعليم لخدمات الإدارة صاعدا 3.01%، مغلقا عند مستوى 3.870 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 3.86%، مغلقا عند 0.510 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 2.76%، مغلقا عند 0.387 جنيه.