تراجعات محدودة للأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

بدعم الصعود القياسي الذي حققه الثلاثيني

تراجعات محدودة للأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:00 ص, الأربعاء, 18 أكتوبر 23

انعكس الصعود القياسي الذي حققته البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على مجموعة الأسهم الأعلى هبوطا، لتشهد انخفاضات محدودة لم تصل أعلاها إلى 7%.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا الثلاثاء الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 6.46%، مغلقا عند 1.825 جنيه، ثم كونتكت المالية القابضة بنسبة 6.07%، مغلقا عند 3.250 جنيه، ثم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 5.13%، مغلقا عند 65.460 جنيه.

وثالثا جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 3.28%، مغلقا عند 9.340 جنيه، ثم أكرو للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 2.86%، مغلقا عند 30.240 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 5.18%، مغلقا عند مستوى 22122 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI الأوسع نطاقا للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66%، مغلقا عند 3871 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.99%، مغلقا عند 5951 نقطة.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:00 ص, الأربعاء, 18 أكتوبر 23