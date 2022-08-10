تراجعات محدودة للأسهم الأعلى تراجعا في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من الأسهم الأعلى تراجعا في البورصة المصرية اليوم انخفاضات طفيفة بدعم الاتجاه الإيجابي الذي يسلكه السوق منذ أيام.

وجاء السهم الأعلى تراجعا اليوم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 4%، مغلقا عند مستوى 34.960 جنيه، ثم سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.72%، مغلقا عند 2.25 جنيه.

وثالثا جاء سهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 3.56%، مغلقا عند مستوى 15.450 جنيه، ثم سهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 3.33%، مغلقا عند 4.070 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.26%، مغلقا عند 3.860 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة طفيفة 0.03%، مغلقا عند مستوى 9965 نقطة، بينما صعد مؤشر egx70 بنسبة 0.76% مغلقا عند مستوى 2013 نقطة، كما ارتفع egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، مغلقا عند 2932 نقطة.