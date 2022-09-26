تراجعات محدودة للأسهم الأعلى انخفاضًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والأغذية، ومواد البناء، والسياحة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، التي أنهت فيها مؤشرات السوق تعاملاتها على تباين.

وكان السهم الأعلى تراجعًا اليوم الألومنيوم العربية هابطًا 5.75% مغلقا عند 25.880 جنيه، تلاه “الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية” “فوديكو” متراجعًا 5.01% مغلقا عند 34.100 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 4.48% مغلقا عند 27.690 جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 3.80% مغلقا عند 1.519 جنيه، ثم الرقية – إيسترن كومباني هابطا 3.22% مغلقا عند 9.920 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الاثنين على تباين للمؤشرات؛ حيث تراجع الثلاثيني بنسبة 0.68% مغلقا عند 9827 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني 1.56% مغلقًا عند 2243 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15%، مغلقًا عند 3176 نقطة.

وسجلت التداولات 948 مليون جنيه، من خلال 44 ألف عملية على أسهم 193 شركة مقيدة، تراجع من بينها 41 سهما، بينما ارتفع 89، وظل 63 على ثبات.

واتجه الأجانب والعرب للبيع اليوم بصافي 91.950 مليون جنيه، بنسبة 10.17% من التعاملات، 18.5 مليون على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 110.5 مليون بحصة 84.91%.