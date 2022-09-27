تراجعات محدودة للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم تراجعات محدودة بنسب تراوحت بين 5% و 2% في ظل إغلاقات متباينة للمؤشرات.

وتصدر الأسهم المتراجعة اليوم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 5.13% مغلقًا عند 3.700 جنيه، وثانيًا جاء سهم الاستثمار العقاري العربي –اليكو بنسبة 4.01% مغلقا عند 0.646 جنيه.

وثالثا جاء سهم غاز مصر متراجعًا 3.03% مغلقا عند 32.360 جنيه، ثم سهم العامة لصناعة الورق –راكتا بنسبة 2.60% مغلقا عند 10.470 جنيه، ثم سهم الخدمات الملاحية البترولية – ماريديف بنسبة 2.50% مغلقا عند 0.078 جنيه.

وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.11%، مغلقا عند 9817 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.08% مغلقا عند 2268 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوى 3206 نقطة.