تراجعات محدودة للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم تراجعات محدودة بنهاية التعاملات، وسط إغلاق المؤشرات على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيس للسوق EGX30 ثباتا، بينما تراجع المؤشران الآخران.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي egx30 التعاملات على ثبات عند مستوى 17342 نقطة، بينما تراجع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 3422 نقطة، كما انخفض مؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند مستوى 5082 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم جولدن تكس للأصواف بنسبة 6.01%، مغلقا عند 11.270 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 5.06% مغلقا عند 0.863 جنيه، ثم سبيد ميديكال بنسبة 4.94% مغلقا عند 0.443 جنيه.

ورابعا جاء المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4.59% مغلقا عند 8.320 جنيه، وسهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 3.09% مغلقا عند 0.533 جنيه.

وظلت مجموعة أسهم أخرى على ثبات جاء من بينها مينا فارم للأدوية مغلقا عند 219.9 جنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية عند 2.230 جنيه، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها عند 1.861 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 126.900 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 41.580 جنيه، ورواد السياحة- رواد مغلقا عند 14.960 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي عند 6.580 جنيه.