تراجعات ضعيفة للأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية اليوم تراجعات طفيفة لم تتجاوز في أعلاها 5%، متأثرة بالصعود الجماعي للمؤشرات لدى الإغلاق.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.24%، مغلقا عند 18629 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.09%، مغلقا عند 3795 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%، مغلقا عند 5569 نقطة.

وكان السهم الأعلى صعودا اليوم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 4.22%، مغلقا عند 7.940 جنيه، تلاه المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 3.62%، مغلقا عند 3.990 جنيه، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 3.42%، مغلقا عند 0.790 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 3.04%، مغلقا عند 6.050 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.52%، مغلقا عند 36.800 جنيه.