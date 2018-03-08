تراث شمال إفريقيا فى مكتبة المستقبل بمشاركة جزائرية

رحاب صبحىيقام ندوة عن تراث شمال افريقيا يوم السبت القادم في الرابعة عصرا في مكتبة المستقبل عن التراث المشترك في دول شمال إفريقيا بالتعاون مع أكاديمية شيفلد الدولية و جمعية نوبيا جروب و جمعية الصفوة لصداقة بين الشعوب و يدير الندوة الدكتورة سحر جبر .وستشارك فيها الجالية الجزائرية في م

رحاب صبحى

يقام ندوة عن تراث شمال افريقيا يوم السبت القادم في الرابعة عصرا في مكتبة المستقبل عن التراث المشترك في دول شمال إفريقيا بالتعاون مع أكاديمية شيفلد الدولية و جمعية نوبيا جروب و جمعية الصفوة لصداقة بين الشعوب و يدير الندوة الدكتورة سحر جبر .

وستشارك فيها الجالية الجزائرية في مصر ممثلة بالدكتورة يمينة زيرينيز عن الحزب الجزائري الأخضر للتنمية ، والأمين العام للجالية الجزائرية في مصر والشرق الأوسط و دول الخليج العربي ، و تشارك الجزائر من خلال فقرات تمثل التراث اللامادي الجزائري و شعر عن جميلة بوحريد