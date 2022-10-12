تذكرتي: دورنا يقتصر على طرح تذاكر مباريات الدوري وإفريقيا.. ولسنا منوطين بتحديد السعر

كشفت شركة تذكرتي، المسئولة عن بيع تذاكر مباريات الدوري المصري من خلال موقعها، عن الخطة المتخذة استعدادًا للموسم الجديد من المسابقة المحلية، المقرر انطلاقها خلال الشهر الحالي.

وأوضحت مصدر مسئول داخل «تذكرتي» خلال تصريحات خاصة مع «المال» أن دور الشركة يقتصر فقط على بيع التذاكر أون لاين.

كما أشار إلى أن إدارات الأندية واتحاد الكرة رفقة رابطة الأندية هي من تحدد أسعار تذاكر المباريات دون تدخل من تذكرتي.

وتطرق أيضًا للحديث عن مباريات إفريقيا والتي يشارك في منافستيها الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز هم المسئولين وحدهم دون غيرهم عن تحديد أسعار التذاكر.

واختتم حديثه أن اتحاد الكرة هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية وبطولة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تكون مسئولة عن تحديد أسعار رابطة الأندية وبطولة كأس الرابطة، ودور الشركة يقتصر أيضًا على بيع التذاكر أون لاين.