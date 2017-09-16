تذكرة ملونة بالمترو بداية العام الدراسى تعرف عليها

المال -خاصأعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الانفاق قرر مع بداية العام الدراسي الجديد تطبيق التذاكر الملونة وذلك للتيسير على الركاب أصحاب التخفيضات لتميز كل تخفيض بلون معين وأيضا للتيسير على مفتشى المترو لاكتشاف المخا

المال -خاص

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الانفاق قرر مع بداية العام الدراسي الجديد تطبيق التذاكر الملونة وذلك للتيسير على الركاب أصحاب التخفيضات لتميز كل تخفيض بلون معين وأيضا للتيسير على مفتشى المترو لاكتشاف المخالفات ومنع استغلال بعض الركاب للتخفيضات.

وأوضح عبد الهادي أن التذكرة العادية البالغ سعرها 2 جنيه ستكون باللون الأصفر، والتذاكر فئة 150 قرشا ستكون باللون الأخضر ويستعملها العسكريون من الجيش والشرطة والصحفيون بموجب كارنيه نقابة الصحفيين والأطفال من 4 – 10 سنوات والمحاربين القدماء بموجب كارنيه جمعية المحاربين القدماء.

وأضاف أن التذكرة فئة 150 قرشا والمخصصة لكبار السن ستكون باللون الوردي، بينما ستكون فئة 50 قرشا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كارنيه وزارة التضامن الاجتماعي ستكون باللون اللبنى.



