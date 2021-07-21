استثمار

تذكرة الدخول 10 جنيهات وتشمل مسرحا للطفل.. تجهيز الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى

وتضم حديقة مصغرة للحيوانات
عصام عميرة 3:54 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 3:54 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

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كشف اللواء محمد سلطان مدير مشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة، أنه تم تجهيز جميع حدائق المشروع لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أن تذكرة دخول تلك الحدائق 10 جنيهات فقط ومجانا للأطفال للاستمتاع بالطبيعة والمسطحات الخضراء.

وأضاف “سلطان” عبر قناة اكسترا نيوز، قبل قليل، أن الحديقة الدولية على مساحة 55 فدانا بها العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين والزوار ومنها حديقة مصغرة للحيوانات ومسرح للطفل تحت إشراف وزارة الثقافة لنشر الوعي لدى الأطفال.

وتابع أن مشروع الحدائق المتخصصة به العديد من الحدائق على نطاق محافظة القاهرة أبرزهم الحديقة الدولية وحديقة الطفل والحديقة اليابانية فى حلوان، و وحديقة الحرية بالزمالك و حديقة الجزيرة، لافتا الى انه تم التعاقد مع عدد من المطاعم المشهورة والبرندات لتوفير افضل خدمات مقدمة للزوار.

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وتوقع “سلطان”، أفتتاح حديقة الأندلس قريبا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للحديقة وتنفيذ خدمات البنية التحتية التاريخية، لافتا إلى أن هناك إقبالا متزايدا على الحدائق المتخصصة خلال فترة الأعياد من قبل المواطنين فى القاهرة.

وأكد أن هناك العديد من الخدمات الرئيسية المتوفرة فى الحديقة من أعمال نظافة بشكل مستمر وتعقيم، إضافة إلى تواجد للشرطة، وسيارة للإسعاف فى كل حديقة.

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يشار إلى أن الحدائق المتخصصة فى محافظة القاهرة، تصل لنحو 31 حديقة عامة تابعة للمحافظة أبرزها الأندلس والجزيرة وحديقة الطفل.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان سابق، على عدم استقبال أكثر من ٥٠% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات والكشف عليهم من خلال كواشف قياس درجة الحرارة.

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يذكر أن محافظة القاهرة تعمل على التوسع بالمساحات الخضراء التابعة لها بالحدائق العامة لتصل إلى 3.5 مليون متر، لتنقية الهواء والتى تعتبر متنفساً طبيعياً للسكان وموزعة على نطاق 38 حى سكنى فى أربع مناطق تابعة للمحافظة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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