تذبذب في أداء قطاع التمويل العقاري غير المصرفي خلال 10 أشهر

محمود زكي يشهد قطاع التمويل العقاري خلال العشر أشهر الماضية بداية من يناير إلى نهاية أكتوبر 2017 نموًا كبيرًا في حجم التمويلات التي تضخها شركات التمويل العقاري، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن تلك الفترة، والذي جاء مقارنًا لنفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث ارتفعت التم

محمود زكي



يشهد قطاع التمويل العقاري خلال العشر أشهر الماضية بداية من يناير إلى نهاية أكتوبر 2017 نموًا كبيرًا في حجم التمويلات التي تضخها شركات التمويل العقاري، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن تلك الفترة، والذي جاء مقارنًا لنفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث ارتفعت التمويلات خلال يناير إلى أكتوبر الماضي بقيمة 476 مليون جنيه، بينما تراجعت عقود المستثمرين خلال تلك الفترة بعدد 298 عقدا، وبنسبة بلغت 16.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وكشف التقرير الصادر عن الهيئة زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات غير السكنية بنسبة 21.4% وذلك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس من العام الحالي 2017 مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي 2016.



وأضاف التقرير أن أن حجم التمويلات في تلك الفترة من عام 2017 بلغت حوالي 265.1 مليون جنيه مقابل 36.7 مليون خلال تلك الفترة من العام الماضي 2016.



وأشار إلى زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بداية من شهر يناير من العام الحالي إلى شهر سبتمبر الماضي بقيمة 476 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مشيرًا أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى اكتوبر هذا العام 2017 بلغ حوالي 1.15 مليار جنيه مقابل 676 مليون جنيه العام الماضي 2016.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية الموجة للاستخدامات السكنية بقيمة 918.5 مليون جنيه وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي مقارنة بـ 640.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2016، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت حوالي 43% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.



ولفت التقرير أن اجمالي التمويلات الموجه للوحدات المستخدمة في الأغراض السكنية بلغت نسبتها 79.7% في الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية اكتوبر بنفس العام مقابل 94.6% لنفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف التقرير عن انخفاض عقود المستثمرين لمساحات الوحدات التي تتراوح بين 66 متر مربع إلى 86 متر مربع بنسبة81.7 % منذ بداية يناير من العام الحالي إلى نهاية اكتوبر من نفس العام وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.



في حين أن إجمالي العقود التي تمت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بلغت حوالي 77عقد مقابل 420 عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد العقود للمساحات الأقل من 66 متر مربع حوالي 312 عقدًا خلال يناير إلى اكتوبر من العام الحالي مقابل 84 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تصل إلى 271%.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد العقود للمساحات الأكبر من 86 متر مربع حوالي 14.2% إذ بلغ إجمالي العقود في الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الحالي 2017 حوالي 1497عقدًا مقابل 1795 عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة عن استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 99.4% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وإلى اكتوبر من هذا العام حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 1.146 مليار جنيه مقارنة بنفس المدة من العام الماضي إذ أن نسبة .6% جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 :3500 جنيه ولم يسجل أي تمويلات لصالح الفئات الأقل دخل من 2500 جنيه خلال 10 شهور الماضية.

ولفت التقرير أن هناك تراجع في عدد العقود خلال العشر أشهر الماضية يصل إلى 298 عقدًا وبنسبة تراجع بلغت 16.6% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت تقرير الهيئة أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى نهاية اكتوبر 2017 بلغ حوالي 43.5 ألف عقدًا مقابل 41.2 ألف عقدًا منذ بداية النشاط وحتى نهاية اكتوبر 2016.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة عن تراجع في حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 43% وذلك في الفترة من يناير وحتى اكتوبر هذا العام وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأشار أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية سبتمبر بلغ 55 مليون جنيه مقابل 77مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2016.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ 1.082 مليار جنيه مقابل 977بنهاية سبتمبر 2016 وذلك بمعدل انخفاض بلغ 10.7%.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى اكتوبر2017 بنسبة قدرها 25% و بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2016.

وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه وذلك بداية من النشاط وحتى اكتوبرالماضي بينما سجلت الأرصدة في سبتمبر من العام الماضي ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 2.8 مليار جنيه.