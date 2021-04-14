تذبذب سعر الذهب فى الأسواق العالمية.. وارتفاع عائد السندات يكبح صعوده

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية بعد صعود في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ عوضت بعض الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية هبوط الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1743.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعود بما يصل إلى 0.3 %.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع 0.1 %

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1745 دولارا للأوقية.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس “رغم هبوط الدولار هذا الصباح، فإن صعودا طفيفا لعائدات سندات الخزانة الأمريكية يكبح الاتجاه الصعودي للذهب”.

وقالت “الأمر الكبير القادم الذي يتطلع المستثمرون إليه هو بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وما إذا كانت ستفوق التنبؤات كما هو متوقع… ستضع بعض الضغط على (سعر) الذهب”، مضيفة أن النزول قد يكون محدودا نظرا لأن الذهب بلغ قاعا مزدوجا عند 1680 دولارا.

وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى معدل في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس ، مما يطلق شرارة ما يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تكون موجة عابرة من ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم سعر الذهب باعتباره أداة تقليلدية للتحوط ضد التضخم.

هبوط الدولار لقاع ثلاثة أسابيع يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

وهبط الدولار الأمريكي لقاع ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين رفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 25.37 دولار، وتقدم البلاديوم 0.1 % إلى 2691.62 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.8 % إلى 1165.43 دولار للأوقية.

محلل: رغم الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع، فقد شهد الذهب عامًا ضعيفًا

يقول أحد المحللين ” على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع، فقد شهد الذهب عامًا ضعيفًا حتى الآن. بدأ عام 2021 بحوالي 1900 دولار / أوقية. وهو أقل حاليًا، وهو أقل بقليل من 1745 دولارًا”.

وأضاف ” هذا بعيد كل البعد عن الرقم القياسي المرتفع البالغ حوالي 2075 دولارًا حيث سجله في أوائل أغسطس 2020″.

في ذلك الوقت، أدى تقلب السوق إلى إلقاء الذهب في دائرة الضوء بسبب وضعه كملاذ آمن، وتجاوز أداء المعدن الأصفر عائدات مؤشر ناسداك 100 الثقيل من الناحية التكنولوجية.

ولكن منذ ذلك الحين، تخلى الذهب عن معظم المكاسب الرائعة. والعائد على مدار الـ 12 شهرًا الماضية يقترب في الواقع من 3% فقط.

وتابع ” بالنظر إلى الحركة الصعودية في سعر الذهب منذ مارس، يتساءل المشاركون في السوق عما إذا كان الربع الثاني هو الوقت المناسب لشراء المعدن اللامع. نحن حاليًا متفائلون بالذهب (بالإضافة إلى الفضة، والتي سنغطيها في مقال منفصل قريبًا) لبقية العام”.

محلل: الأشهر العديدة الماضية محبطة للمضاربين على ارتفاع الذهب

“كانت الأشهر العديدة الماضية محبطة للمضاربين على ارتفاع الذهب. لكننا نعتقد أن الربع الثاني قد يكون الوقت المناسب لزيادة الانكشاف بشكل تدريجي حيث من المحتمل أن يكون سعر الذهب قد وصل إلى قاع قصير الأجل في مارس”.