اقتصاد وأسواق

تذبذب أسعار الذهب العالمية .. والعقود الأمريكية الآجلة تتراجع

تقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1777.65 دولار للأوقية
أحمد فراج 11:34 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 11:34 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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تباين أداء أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين حيث اقترب الذهب فى المعاملات الفورية من ذروة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ تدعمت الأسعار بفعل تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1777.65 دولار للأوقية (الأونصة) وذلك بعد أن بلغت يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1777.80 دولار للأوقية.

محلل: هبوط الدولار وتراجع أسعار الفائدة يدعم (أسعار) الذهب

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس “في الوقت الحالي، مزيج هبوط الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم (أسعار) الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

“هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز أسعار الذهب مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير”.

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وتراجع مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 % إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وربح البلاديوم 0.2 % إلى 2782.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1204.12 دولار.

أسعار الذهب تتراجع في آسيا

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في آسيا لكنها ظلت بالقرب من ذروة سبعة أسابيع التي سجلتها خلال الجلسة السابقة حيث عزز تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن.

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كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 1778 دولارًا.  

 وارتفع الدولار، الذي يتجه يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الخميس لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد.

ولكن مع بداية الجلسة الأوروبية للتداول عاد سعر الذهب للارتفاع مرة أخرى، محاولًا الوصول لمستوى 1,780 دولار للأوقية وما فوقها.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات نحو أدنى مستوى لها في عدة أسابيع خلال الأسبوع السابق.

هذا وحدت مخاوف المستثمرين بشأن العدد المتزايد باستمرار لأرقام كوفيد-19 على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع عدد الوفيات العالمية من الفيروس التي تجاوزت حاجز 3 ملايين، أيضًا من خسائر الذهب.انخفضت مشتريات الذهب في الهند بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وتجدد فرض القيود نتيجة انتشار كوفيد-19 مع استمرار البلاد في رؤية زيادة في الحالات.

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الصين تزيد وارداتها من السبائك

وفي الوقت نفسه، زادت الصين وارداتها من السبائك في إشارة إلى أن الطلب قد يتزايد. وبحسب ما ورد تم السماح للبنوك التجارية باستيراد كميات كبيرة من الذهب إلى البلاد.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أيضًا يوم الجمعة إن صناديق التحوط ومديري الأموال خفضوا مراكزهم التصاعدية في ذهب كومكس وزادوها في عقود الفضة في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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