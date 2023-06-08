تذبذب أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-6-2023

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التذبذب اليوم الخميس 8-6-2 ،023و تراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ، والبصل 16 جنيها والفلفل 16 جنيها والفاصوليا 18 جنيها ، والكوسة 20 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان العروس 12جنيها ، والجزر 8 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات ، والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 18 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 12جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 14جنيها والخيار البلدي 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 10 إلى 20 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر المشمش / البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها ، و العنب الاحمر و الاخضر 25 جنيها و البرتقال 10 جنيهات ،والجوافة 20 جنيها ،والموز 7.5جنيه إلى 15جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الخضار والفواكه

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وألمح التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن البرتقال البلدي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .