تذبذب أسعار الخضراوات والفاكهة.. والليمون بـ 22 جنيهًا

الصاوي احمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تذبذبًا، اليوم الأحد، وارتفع سعر الباذنجان الأبيض لـ 6 جنيهات، بدلًا من 5، وورق العنب إلى 15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا.وأكد التجار العاملين في الجيزة، أن هناك استقرار في أسعار أغلب الأصناف، فعلي سبيل المثال ثبت سعر الفلفل الرومي عند 6 جنيهات، والفاصوليا 3

الصاوي احمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تذبذبًا، اليوم الأحد، وارتفع سعر الباذنجان الأبيض لـ 6 جنيهات، بدلًا من 5، وورق العنب إلى 15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا.

وأكد التجار العاملين في الجيزة، أن هناك استقرار في أسعار أغلب الأصناف، فعلي سبيل المثال ثبت سعر الفلفل الرومي عند 6 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات.



وأوضح التجار أن معدلات الطلب على الشراء متباين، ما ساهم في استمرار الأسعار، وفقا لمستويات جيدة من التوازن، وبلغ سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان “العروس” 5 جنيهات، والبلدي بـ3 جنيهات حسب الجودة.



وأكد التجار أن أسعار الليمون بين 22 حتي 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 حتى 3.5 جنيه، والكابوتش 3.5 جنيه للواحدة، والخيار 2 و4 جنيهات، والثوم البلدي 15 جنيهًا، والجزر 3 جنيهات.



وأوضح التجار أن أسعارالفلفل الألوان تراجع حتى 7 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات مؤخرًا، والبامية 15 حتى 20 جنيهًا، والأصناف الأقل جودة 10 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن البصل الأحمر بـ3.5 جنيه، والثوم الصيني 15 جنيهًا، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار الفاكهة متباينة، وسجل المشمش 12 جنيهًا، والخوخ 6 جنيهات، والبرقوق البلدي 12 جنيهًا، بدلا من 20 جنيهًا مؤخرًا، والبطيخة بين 10 و30 جنيهًا للواحدة، والعنب الأخضر، بـ12 جنيهًا والأحمر 15 جنيهًا، والتفاح البلدي تراجع إلى 5 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه، والكانتالوب 4.5 جنيه، والبرقوق البلدي.