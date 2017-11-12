تذبذب أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمد

تواصل أسعار الخضراوات التذبذب في الأسواق وشهدت أسعار الجزر تراجعا اليوم بنحو جنيهين ليصل سعر الكيلو لـ6 جنيهات، بدلا من 8 أمس مقابل ارتفاع الموز البلدي ليسجل 10 جنيهات بدلا من 7.5 الأسبوع الماضي في المتوسط، وتقفز الأسعار في الأصناف الأكثر جودة لـ12 جنيها.



وأكد تجار خضراوات وفاكهة فى الجيزة، استقرار الطماطم عند 6 جنيهات، مقارنة بأمس والكوسة 6 جنيهات أيضا، بينما ترجعت أسعار الخيار الصوب حتى 4 جنيهات بدلا من 6 أمس و8 جنيهات مؤخرا، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 إلي 2.5 جنيه والبسلة 10 جنيهات.



ولفتوا إلى تراجع أسعار الباذنجان الرومي إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس، و7 جنيهات قبل شهر، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس والفاصوليا سجلت 5 جنيهات.



وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13 جنيهًا، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.



على صعيد آخر استقرت أسعار الفاكهة – الأحد – وسجل البرتقال اليوسفي 7.5 جنيه للكيلو، بينما تواصل أسعار الجوافة التأرجح عند 5- 6 جنيهات للكيلو، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو سرة ) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.



كما استقرت باقى الأصناف عند 25 جنيهًا للتفاح الأحمر المستورد، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، و20 جنيها للبرقوق والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15 جنيها بدلا من 13 قبل أسبوعين والعنب البلدى 6.5 جنيه.