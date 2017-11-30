تذبذب أسعار الخضار والفاكهة وارتفاع الفاصوليا والملوخية

الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، تذبذبا، وسجلت بعض الأصناف ارتفاعا والبعض لا يزال عند نفس معدلات أمس.
وأكد التجار أن الفاصوليا الخضراء ارتفعت لـ 6 جنيهات بدلا من 5 أمس و15جنيها سجلته قبل شهر من الآن، والكوسة ارتفعت لـ 8 جنيهات بدلا من 6 أمس و8 جنيهات قبل شهر والملوخية قفزت لـ 6 جنيهات للكيلو بدلا من 4 قبل أيام.
وأوضحوا أن سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل 2.5 إلى 3.5 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها.
ولفتوا إلى أن الفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والسلة 6 جنيهات.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فسجل التفاح 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والتين 10 جنيهات والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات.