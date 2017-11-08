تذبذب أسعار الخضار واستقرار الفاكهة وطرح بشاير اليوسفى

اليوسفي 5 جنيهات للكيلو



الصاوي أحمد



شهدت بعض أصناف الخضراوات والفاكهة ارتفاعا فى أسعارها، بينما تراجعت واستقرت أسعار البعض الآخر -اليوم الأربعاء – مقارنة بأمس الثلاثاء، حيث سجلت الكوسة 10 جنيهات للكيلو في الصنف مقابل 8 أمس بدلا من 6 جنيهات الأسبوع الماضي.



وأكد عدد من تجار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجيزة، تراجع أسعار الطماطم لـ 5 جنيهات للكيلو حتى 2.5 جنيه بدلا من 6 أمس لأعلي سعر، والخيار الصوب 6 جنيهات، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5، والجزر 8 جنيهات والبسلة 10 جنيهات.



ولفتوا إلى أن الباذنجان الرومي 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات الأربعاء الماضى، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس.



بينما الفاصوليا 5 جنيهات في أغلب الأسواق، بدلًا من 18 جنيهًا قبل أسابيع؛ بسبب بدء طرح المحصول الجديد منها، رغم أن أسعارها كانت في منتصف العام الحالي 6 جنيهات للكيلو.



وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13 جنيهًا، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.



على صعيد آخر استقرت أسعار أغلب أصناف الفاكهة عند 5- 6 جنيهات لكيلو الجوافة، كما تم طرح البرتقال اليوسفي بقيمة 5 جنيهات للكيلو، ونفس المعدلات أيضًا في البرتقال الذي تراجع سعره مسجلًا بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.



كما استقرت باقى الأصناف عند 25 جنيهًا للتفاح الأحمر المستورد، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والبرقوق 25 جنيهًا، والعنب الكرمسون 13 جنيهًا، والعنب البلدى 6 جنيهات، والموز البلدي 12 جنيهًا.