تذبذب أسعار البترول عالميا الأربعاء وسط مخاوف من انكماش الطلب الأوروبى

هبطت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 68.32 دولار

شهدت أسعار البترول تباينا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء، إذ تصدت مخاوف بشأن طلب متقلب في أوروبا لآمال انتعاش لأنشطة التكرير في الولايات المتحدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

تباين أداء سجل مؤشرى أسعار البترول العالمية

وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان أداء متباينا اليوم الأربعاء.

هبطت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو ما يعادل 0.1%

حيث هبطت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 68.32 دولار للبرميل، بعد أن ربحت في البداية ما يصل إلى 32 سنتا.

وصعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 64.84 دولار للبرميل بعد أن ربحت ما يصل إلى 28 سنتا في التعاملات المبكرة.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: “مخاوف الطلب المستندة إلى تعثر توزيع اللقاح في أوروبا تحتوي البيئة الإيجابية من ناحية أخرى”.

يشهد الخامان القياسيان تعاملات مضطربة اليوم

ويشهد الخامان القياسيان تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء إذ يتقلبان بين الأداء الإيجابي والسلبي خلال التعاملات الآسيوية.

انحدرت سوق النفط على مدى الأيام القليلة الماضية

وانحدرت سوق النفط على مدى الأيام القليلة الماضية إذ توقف المزيد من الدول الأوروبية التحصين من كوفيد-19 بسبب مخاوف إزاء آثار جانبية خطيرة محتملة، مما قد يبطئ تعافي الطلب على الوقود.

والتداول في العقود الآجلة للنفط كثيف مثلما كان في الأشهر الأولى من أزمة كوفيد-19 فيما يسارع المراهنون على هبوط وارتفاع أسعار البترول للتحوط من تقلبات الأسعار.

محللون: بينما ينمو الطلب في الهند وأمريكا فإنه ما زال يعتريه الضعف في أوروبا

وقال إيه.إن.زد في مذكرة بحثية إنه بينما ينمو الطلب في الهند والولايات المتحدة، فإنه ما زال يعتريه الضعف في أوروبا، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود البري في فرنسا انخفض 10.8 % في فبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية مليون برميل الأسبوع المنتهي في 12 مارس

وفي مؤشر إيجابي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية مليون برميل في الأسبوع المنتهي 12 مارس وفقا لمصادر تجارية تستند إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 3 ملايين برميل.

في الوقت ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بأقل من المتوقع، لتتراجع 926 ألف برميل مقارنة مع تقديرات بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكى إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي 12 مارس، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 904 آلاف برميل

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3.4 مليون برميل.

على صعيد آخر، أظهرت أرقام رسمية أمس الثلاثاء أن صادرات أذربيجان من النفط الخام من خلال خط الأنابيب باكو-تبليسي-جيهان “BTC”، الذي يعبر جورجيا وتركيا، هبطت %12 على أساس سنوي إلى 4.4 مليون طن في الشهرين الأولين من 2021.

ويستخدم خط الأنابيب “BTC” لتصدير النفط من حقول أذري وشيراج وجونيشلي التي تشغلها بي بي.

وأشارت الأرقام التي أصدرتها لجنة الإحصاءات الحكومية أن إجمالي صادرات أذربيجان من النفط لشهري يناير وفبراير بلغت 5.8 مليون طن، منها حوالي %76.5 عبر خط الأنابيب “BTC”.