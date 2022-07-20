تذاكر حفلات نجوم الغناء في الساحل والعلمين.. «أسعار للسياح والأغنياء فقط»

أصبح إعلان منظمي الحفلات الغنائية لنجوم الغناء مؤخرا لأسعار تذاكر حضور الجمهور لتلك الحفلات أمرا أساسيا في الترويج لها بدرجة كبيرة، فضلا عن رأي البعض أنها قيمة بعضها الذي يعتبر مرتفعا يكون موجها لجمهور عربي ومصري يمتلك تلك القدرة المالية.

وتم الإعلان عن أسعار تذاكر حفل النجم كاظم الساهر بالساحل الشمالي اليوم بأنها تصل إلى 8000 جنيه .

كما وصلت تذاكر حفل النجم عمرودياب بمدينة العلمين الأيام الماضية إلى أكثر من 10 الآف جنيه وأثار ذلك غضبا من الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي المقرر اقامته خلال الأيام القادمة عن وصول أسعار تذاكر حفلها لـ52 ألف جنيه .

شريف ضياء : هذه الأرقام ليست كبيرة بالنسبة للسائح العربي

قال المنتج الموسيقي ومدير أعمال النجم اللبناني عاصي الحلاني للمال أن : متعهدي هذه الحفلات يريدون استرداد تكلفة هذه الحفلات لأنها مكلفة جدا .

وأضاف: “لذلك يتم الإعلان عن أسعار الحفلات الغنائية لنجوم الغناء بدرجة مركزة الفترة الماضية مثل حفل عمرو دياب وكاظم الساهر وغيرهم ، حتى يمكن للمتعهد ومنظم هذه الحفلات تغطية تكلفة الحفل”..

وأكد ضياء أنه يتم إقامة هذه الحفلات في أماكن ساحلية باهضة التكلفة في كل شئ ، سواء في الخدمات أو السلع المباعة وتستقطب السائح العربي بدرجة كبيرة بالإضافة للمصريين الذين يملكون القدرة المالية على المعيشة بشكل يومي في تلك الأماكن .

وأضاف: “مثلما تصل قيمة سلعة معينة بتلك الأماكن 200 جنيه بدلا من 10 جنيه في أي مكان آخر عادي ، كذلك تذكرة الحفلات بدلا أن تكون بـ800 جنيه تصل الى 8000 جنيه وأكثر”.

وتابع : “هذه الأرقام ليست كبيرة بالنسبة للسائح العربي والمصريين الذين يملكون قدرة مالية للعيش في العلمين والساحل الشمالي ، لاسيما حينما يتم معادلة هذه الأرقام بعملة الدولار لاتكون كبيرة بالنسبة لتلك الفئات ، ومن حق كل شخص أن يعيش حسب مقدرته المالية”.

صلاح عطية : استمرار اقامة هذه الحفلات يعني أن مصر دولة مستقرة

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هذه الأسعار تخضع للعرض والطلب في السوق ، فليس كل إنسان يستطيع دفع تذكرة حفل غنائي بقيمة 8000 جنيه .

ولفت إلى أنه من حق الجمهور الذي يريد حضور الحفل سواء لكاظم أو عمرو دياب ذلك ، وأوقات كثيرة يتم نشر هذه الأرقام لجذب الكثيرين لحضور الحفل .

وتابع قائلا إن استمرار إقامة هذه الحفلات يعني أن مصر دولة مستقرة وفيها نشاط سياحي ، ومثل الفنادق الكبيرة الفخمة أسعار الأقامة بها مكلفة ولايستطيع تحملها كل الناس ، كذلك الحفلات الغنائية في الأماكن الساحلية أسعارها مكلفة جدا ولايقدر عليها كل الأشخاص بالطبع .

هاني حسن: هذه الأرقام ليست صادقة وهدفها تصدر التريند على السوشيال ميديا ليس أكثر

وأعرب منظم الحفلات هاني حسن أن هذه الأرقام ليست صادقة وهدفها تصدر التريند على السوشيال ميديا ليس أكثر .

وتابع قائلا أن غلاء الأسعار لهذه الحفلات من أجل عمل شو لنجومها ، لكنها ليست حقيقية أبدا .

ولفت إلى أن أغلب منظمي ومتعهدي الحفلات الغنائية حاليا ، يقومون بتعلية أسعار التذاكر وتصدير ذلك للجمهور ، حتى يحدث ضجة عليها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبالتالي يساهم ذلك في تحقيق أكبر جذب جماهيري ممكن للحفلات .