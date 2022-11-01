«تديرها سكرتارية الأمم المتحدة».. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الزرقاء بنطاق مركز المؤتمرات بشرم الشيخ

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات.

وتمت الاشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، إلى جانب منظمات وهيئات معتمدة.

وفي أثناء ذلك، تفقد رئيس الوزراء الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، كما تفقد القاعات المخصصة لمسئولي سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وزار القاعات المخصصة للأيام الموضوعية للرئاسة المصرية للمؤتمر بمختلف المجالات، منها ما يهم الدول النامية، وما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وتفقد رئيس الوزراء أيضا قاعات الأحداث الجانبية التي سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، وحرص على تفقد الأجنحة الخاصة بالدول في المنطقة الزرقاء، والجناح المصريّ، وشدد على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللوجيستية للمساهمة في إنجاز أعمال المشاركين بالمؤتمر بكل سهولة ويسر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ “COP27″، أنه تم العمل على زيادة مساحة المنطقة الزرقاء بسبب الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر يعدُ الأكبر من نوعه حتى الآن، من حيث عدد الأجنحة المشاركة.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتأكد من وصول كافة الخدمات ، إضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

ــــــــــ