«تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم».. رئيس الوزراء يتفقد غرفة العمليات المركزية لمؤتمر المناخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، غرفة العمليات المركزية، المسئولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجيستية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء لشرح من مسئول الغرفة حول المهام التي تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ، وتم الإشارة إلى أن الغرفة تتولى الربط بين مختلف الجهات والوزارات والشـركات المشـاركة في حضور المؤتمر.

ويقوم بإدارتها اللجنة المُنظمة لمنتدى شـباب العالم، وذلك لما لديها من خبرات في إدارة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، خاصـة التي يتواجد بها تمثيل دولي من الرؤساء والشخصيات الدولية المؤثرة.

واطمأن رئيس الوزراء على سير العملية التنظيمية لقمة المناخ، واطلع على النظـام الإلكتروني الذي تتولى اللجنة من خلاله متابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، حتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.

واستعرض مسئول الغرفة القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي للمؤتمر حتى هذه اللحظة التي يقترب فيها موعد انطلاق فعاليات القمة.