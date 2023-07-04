تدويل الروبية.. الهند تتبع الخيار الأصعب للتحوط من الصدمات الخارجية

فى ظل معاناة العديد من الدول من شح الدولار، عرضت الهند خيار إبرام المعاملات التجارية بالروبية على تلك الدول، وأظهرت دول مثل مصر وسريلانكا وبنجلاديش اهتمامها بإبرام المعاملات التجارية بالروبية.

ولعب نقص الدولار دورا فى إجبار سريلانكا على التعثر فى سداد ديونها العام الماضي، بينما حصلت بنجلاديش على قرض من صندوق النقد لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتبذل الهند جهودا حثيثة لتدويل الروبية بهدف خفض الطلب على الدولار وحماية اقتصادها من الصدمات العالمية، حيث أقبل المركزى الهندى فى أكتوبر من عام 2022 على إرخاء ضوابط استخدام الروبية فى المعاملات التجارية الدولية.

وأعلنت الحكومة الهندية فى مارس 2023 أنها تعمل على تطوير آلية لتسوية المعاملات التجارية المقومة بالروبية.

ومن بين فوائد استخدام الروبية الهندية فى إبرام المعاملات التجارية خفض تكلفة التجارة، حيث لن تحتاج الدول إلى تحويل عملاتها المحلية إلى الدولار.

لكن توجد بعض التحديات التى ينبغى التصدى لها قبل توسيع استخدام الروبية فى إبرام المعاملات، ومنها نقص السيولة فى سوق الروبية والحاجة لتحسين البنية التحتية لدعم هذه المعاملات.

ونقل موقع “نيكاى آسيا” رأى أحد المحللين أن البنك المركزى الهندى غير مستعد بالقدر الكافى لتدويل الروبية.

وأشار التقرير إلى أن الاستخدام المتزايد للروبية فى التدفقات الاستثمارية والمعاملات التجارية العابرة للحدود سيعمل على خفض تكاليف المعاملات على الهند ومخاطر سعر الصرف على شركاتها ومواطنيها، كما أنه سيسمح للهند بحماية احتياطياتها من الصرف الأجنبى واستخدامها فى تخفيف الضغوط على الدول المجاورة مثل باكستان وسريلانكا.

ويتم حاليا تنفيذ نسبة تقل عن %1 من التجارة الهندية بالروبية، مقابل نسبة %86 يتم تنفيذها بالدولار، بما يعنى تعظيم اعتماد الهند على الدولار فى المعاملات التجارية متخطيا المتوسط العالمى المقدر بنسبة %60.

ومن شأن هذا التعرض المفرط للدولار الأمريكى إصابة الهند بصداع مزمن، خصوصا فى ظل إقبال بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على مواصلة تشديد سياسته النقدية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة مثل الأسمدة الكيماوية.

ويتعاظم العجز التجارى الهندى جراء نمو تكاليف الاستيراد بوتيرة أسرع مقارنة بإيرادات التصدير، مما يزيد الضغوط على الروبية.

ولا تحظى نسبة %44 من الديون الخارجية للشركات الهندية بعقود تحوط، مما يجبرها على تخصيص المزيد من الإيرادات المقومة بالروبية لسداد المدفوعات الدولارية.

لكن زيادة استخدام الروبية فى المعاملات التجارية والاستثمارية يستلزم الحصول على موافقة الأطراف الأجنبية، وهناك شكوك حول استعداد الكثير منها للانخراط فى هذه المعاملات.

وتتوقع وزارة التجارة الهندية أن نسبة %16.4 من المعاملات التجارية للبلاد ستتحول من الدولار إلى الروبية، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا لحدوث هذا.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الشركات الأجنبية ستكون مترددة فى استيعاب مخاطر قبول المدفوعات بالروبية عندما يجرى تداول العملة الهندية قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار.

ولو كانت نيودلهى جادة بشأن تعزيز جاذبية الروبية أمام دول العالم فيتعين عليها اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة فيها، وهذا أمر يسهل قوله ويصعب فعله، لكن السماح باستخدام الروبية بوتيرة أكبر يعد بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف.

ويزداد تردد الأطراف الأجنبية فى قبول الروبية طالما ظلت نيودلهى تفرض ضوابط قوية على رؤوس الأموال، مثل وضع حد أقصى على المشتريات الأجنبية من السندات المقومة بالروبية وفرض قيود على خروج الروبية خارج البلاد.

نيودلهى تسير على نهج الصين فى تدويل اليوان

ويشير التقرير إلى أن نيودلهى تسير على ذات النهج الذى سارت عليه بكين فى تدويل اليوان، ورغم أن الصين تعد لاعبا أكبر كثيرا فى التجارة الدولية وصاحبة اقتصاد أكبر وفائض تجارى ضخم واحتياطيات نقد أجنبى هائلة، لكنها حققت نجاحا محدودا فى ترويج اليوان كعملة لإبرام المعاملات التجارية الدولية.

وفى عام 2021، صعد اليوان ليشغل المركز الرابع على قائمة العملات الأكثر شعبية على صعيد المعاملات التجارية العابرة للحدود، متخطيا الين الياباني، بحسب بيانات مؤسسة وولدوايد إنتربنك فاينانشال تليكومينكشن.

وفى عام 2022، تراجع اليوان إلى المركز الخامس بحصة بلغت %2 من المعاملات التجارية الدولية، وهو ذات المركز الذى ظلت مستقرة عنده منذ عام 2015.

السبب الذى يعيق تقدم الروبية واليوان هو تردد الهند والصين فى السماح للسوق بتحديد قيمتهما بشكل كامل.

السماح الكامل بتحويل الروبية إلى عملات أخرى والعكس وإنشاء سوق مفتوحة هو أمر يصعب أن تقدم عليه أية حكومة هندية، ومن المستبعد تعظيم الثقة فى عملة ما، بينما تواصل الدولة التدخل فى سوق الصرف الأجنبي.

ومن شأن السماح بالتحويل الكامل للعملة جلب تحديات تشمل تزايد تقلبات سعر الصرف على نحو تعجز عن مواكبته الحكومة والبنك المركزى الذى يبدو غير مستعدا أيضا لإرخاء قبضته على سوق الصرف الأجنبى فى البلاد، خصوصا فى ظل التبعات المحتملة على صعيد إدارة الدين الأجنبي.

وربما تتمكن الروبية من لعب دور عالمي، وإن كان من المستبعد تفوقها على اليوان، ويتم بالفعل استخدام الروبية فى إتمام المعاملات التجارية الثنائية مع جيران الهند من أمثال بوتان ونيبال.

ربما تقود أحدث خطوة لتحرير الروبية إلى زيادة استخدام الروبية فى المعاملات التجارية مع سريلانكا وشركاء مثل روسيا وإيران.