تدوال 28 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LEADER.M التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 2700 طن رخام بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه 7 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.