تدهور صحة رئيس وزراء بريطانيا ونقله للعناية المركزة

حالته الصحية ساءت بعد ظهر اليوم

أعلنت الحكومة البريطانية تدهور صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا، ونقله للعناية المركزة.

وبحسب بي بي سي، أضاف المتحدث باسم الحكومة أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “بعد ظهر اليوم ، ساءت حالة رئيس الوزراء وبناءً على نصيحة فريقه الطبي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى”.

وقد تم إدخال رئيس الوزراء صاحب الـ55 عاما إلى مستشفى سانت توماس في لندن أمس.

وقالت الحكومة آنذاك أن حالة جونسون مستقرة لكن أعراض كورونا لازالت “مستمرة” عليه.

وقبل ساعات قالت الحكومة إن رئيس الوزراء “معنوياته مرتفعة” بعد مرور أول ليلة له في المستشفى لكنه لا يزال يعاني من أعراض الفيروس.

وقبل ساعات قال وزير الخارجية البريطاني إن جونسون “مستمر في قيادة الحكومة”.