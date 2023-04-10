تدهور الوضع المالي لنصف الشركات الكبرى المقيدة في البورصة الكورية خلال 2022

أظهرت بيانات أن أكثر من نصف الشركات الكبرى المدرجة في بورصة كوريا الجنوبية شهدت تدهورا لحالتها المالية في عام 2022 وسط ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتضخم، بحسب وكالة يونهاب.

ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 56 من أصل 106 شركات مدرجة تنتمي إلى أكبر 10 مجموعات أعمال في كوريا الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات بورصة كوريا. وكان لدى ما يصل إلى 21 شركة نسبة دين تبلغ 200% أو أعلى.

وتستند البيانات إلى البيانات المالية المنفصلة لتلك الشركات. وتشمل المجموعات الكبرى التي تناولتها البيانات سامسونج وإس كيه وهيونداي موتور وإل جي لوتيه وبوسكو وهانهوا وجي إس وإتش دي هيونداي وشينسيه جيه.

قال المحللون تدهورت الصحة المالية للشركات إذ كان أداء تلك الشركات ضعيفا في عام 2022 في أعقاب ما يسمى بالضربة الثلاثية: ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وضعف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.

وقال هوانغ سي-وون، الباحث البارز في معهد كوريا كابيتال ماركت “من الطبيعي بالنسبة لمعظم الشركات أن ترى سلامتها المالية تتدهور بسبب انخفاض الحيازات النقدية الناجم عن تباطؤ الأعمال وسط مؤشرات الاقتصاد الكلي غير المواتية ، مثل التضخم وأسعار الفائدة”.

ومع ذلك، أضاف أن الشركات، التي شهدت معدلات ديونها تتدهور بسرعة، تحتاج إلى بذل جهود لتحسين وضعها المالي.

ووفقًا للبيانات، فإن شركات التأمين والأوراق المالية التابعة لتلك التكتلات شهدت معدلات ديون عالية العام الماضي بسبب زيادة خسائر التقييم من حيازات السندات على ما يبدو.

كان لشركة هانهوا للتأمينات أعلى نسبة ديون بلغت 8,030.9 % حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، ما يعد ارتفاعا ست مرات تقريبًا عن العام الذي سبقه.

وارتفعت نسبة ديون شركة سامسونج للتأمين على الحياة، أكبر شركة تأمين على الحياة في كوريا الجنوبية، إلى 1,491.6% العام الماضي من 808.3 % في العام السابق، مع ارتفاع نسبة شركة هيونداي موتور للأوراق المالية إلى 675.5% من 587.1%.