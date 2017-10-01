تدمير سيارة مفخخة أثناء محاولة هجوم على كمين أمنى جنوب العريش

وكالات:تمكنت قوات الأمن من تدمير سيارة مفخخة، بعد محاولتها الهجوم على كمين أمنى جنوب العريش.وأوضحت المصادر أنه تم رصد السيارة أثناء محاولتها الهجوم على الكمين الأمنى الواقع فى منطقة مزارع جهاد طبل على الطريق الدائرى جنوب العريش ، حيث تصدت لها القوات وتم منعها من الوصول الى الكمين وتدميرها باط

وكالات:

تمكنت قوات الأمن من تدمير سيارة مفخخة، بعد محاولتها الهجوم على كمين أمنى جنوب العريش.





وأوضحت المصادر أنه تم رصد السيارة أثناء محاولتها الهجوم على الكمين الأمنى الواقع فى منطقة مزارع جهاد طبل على الطريق الدائرى جنوب العريش ، حيث تصدت لها القوات وتم منعها من الوصول الى الكمين وتدميرها باطلاق النار عليها ، وانفجرت قبل وصولها الى الكمين دون وقوع اصابات بين رجال قوات الأمن.

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل الى تبعية السيارة ونوع المتفجرات الموجودة فيها وكيفية تفخيخها والانتحارى الذى كان يستقلها.