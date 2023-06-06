تدمير سد «نوفا كاخوفكا» في خيرسون.. وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات

تعرّض سد أوكراني على نهر دنيبرو في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية جنوب أوكرانيا لدمار جزئي، ما يشكل خطر حدوث فيضانات كارثية في مدينة خيرسون الأوكرانية، بحسب ” بى بى سى”.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنّ القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة على صفحتها على فيسبوك “يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق”.

وألقى الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ عقده مباشرة لبحث تداعيات تفجير السد، باللوم في الهجوم على من وصفهم بـ “الإرهابيين الروس”. ودعا إلى طرد روسيا من كل أوكرانيا.

وقالت هيئة الطاقة الأوكرانية إن محطة نوفا كاخوفكا “دمرت بالكامل ولا يمكن إعادة بنائها أو إصلاحها”، وإن منسوب المياه في خزان السد “يتناقص بسرعة”، محذرة من تأثير ذلك على محطة زاباروجيا النووية.

من جانبه، ألقى عمدة مدينة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا باللوم على الأوكرانيين. وقال إن القوات الأوكرانية قصفت السد في المدينة.

ورجحت السلطات المحلية الموالية لروسيا أن القصف تم براجمات صواريخ.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية إن تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب جديدة، وإن روسيا مسؤولة عن حرمان سكان جنوبي خيرسون وشبه جزيرة القرم من مياه الشرب، مضيفا أن أفعال الروس المرتبطة بتفجير سد نوفا كاخوفكا تشكل تهديدا لمحطة زابوروجيا النووية.