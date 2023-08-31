تدفق سياحي من الداخل والخارج بمطاري مرسى مطروح والعلمين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار التدفق السياحي من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين ، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية .

وأضاف في تصريحات له، أن ذلك مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت (٢٠٥) طائرات شارتر حتى الآن منها ( ١٥٩ ) رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و(٤٦) رحلة شارتر بمطار العلمين .

وأوضح أن بيان تلك الرحلات كالتالى عدد ١٠٢ رحلة قادمة من دولة ايطاليا وعدد ٢٣رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد ٢٤ رحلة من دولة التشيك وعدد ١٠ رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح، وعدد ١٧ رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و٢٩ رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

كما أشار محافظ مطروح إلى أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الأربعاء (8 ) رحلات طيران شارتر قادمة من إيطاليا وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية .

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة انه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.