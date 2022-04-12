تدفق قوي من إسبانيا إلى مدن السياحة الثقافية المصرية في عيد الفصح

قال محمد الحسانين، رئيس تكتل شركات السياحة العاملة فى السوق الإسبانية، رئيس مجموعة «جلاكسيا تورز» ، إن هناك تدفقًا قويًا من السوق الإسبانية إلى مدن السياحة الثقافية (الأقصر وأسوان) خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الحالى، والذى يتزامن مع عيد الفصح.

الحسانين: الأقصر تستقبل «12 إلى 15» رحلة طيران شارتر أسبوعيًا

وأضاف “الحسانين” فى تصريحات لـ«المال»، أن الأقصر تستقبل من 12 إلى 15 رحلة طيران شارتر أسبوعيًا من إسبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه، مشيرًا إلى أن الرحلة الواحدة على متنها 180 راكباً، بنسب امتلاء الطائرات %100.

وأشار إلى أنه بعد توافد السائحين من إسبانيا إلى الأقصر، وقضاء فترة إقامتهم يتم انتقالهم إلى أسوان عن طريق المراكب النيلية.

ولفت إلى أنه خلال الفترة من شهر مايو وحتى النصف الأول من يوليو المقبل ينخفض حجم الطلب من هذا السوق، متابعًا أنه بداية من 16 يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر تزداد الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا مرة أخري؛ إذ يصبح الطلب مرتفعاً للغاية.

وكان رئيس المجموعة، قال فى حوار سابق لـ«المال»، إن شركته تكبدت خسائر خلال عام 2020 بلغت نحو 5 ملايين و680 ألف جنيه بسبب جائحة كورونا، مقابل 8 ملايين فى عام 2019.

وأضاف أنه يستهدف التوسع فى أسواق أمريكا الشمالية وكندا خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن شركته متخصصة فى إسبانيا، كما تعمل فى السوق الإسكندنافية على سياحة الحوافز.

وتعتبر أبرز الأسواق التى تعمل عليها المجموعة من دول إسبانيا، أمريكا اللاتينية، شرق أوروبا، إضافة إلى الدول الإسكندنافية والصين.