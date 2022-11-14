تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت تراجعت بنسبة 35%

تراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة 35% تقريباً خلال العام المالي المنتهي في مارس 2022، مقارنة بالعام المالي السابق.

وبحسب التقرير الشهري لهيئة تشجيع الاستثمار الكويتية بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة من أبريل 2021 وحتى نهاية مارس 2022 نحو 106 ملايين دينار كويتي (344 مليون دولار) مقابل 163 مليون دينار (530 مليون دولار) في العام المالي السابق.

جاءت كافة الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير بنسبة 100% في قطاع الخدمات بما يشمله من خدمات النفط والطاقة والمعلومات والطيران والتأمين والإنشاءات.

قالت الهيئة في التقرير الصادر اليوم الإثنين إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية منذ بدء عملها في 2015 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ نحو 1.3 مليار دينار كويتي.

وخلال السنوات السبع الأخيرة تصدرت هولندا نشاط تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت باستحواذها على 34% من الإجمالي وبقيمة 453 مليون دينار كويتي، تلتها الصين باستحواذها على 12.8% بقيمة 167.6 مليون دينار.

عانت الكويت خلال العام الأخير من الجمود السياسي بسبب الخلافات المتتالية بين الحكومة ومجلس الأمة الذي أعيد انتخاب أعضائه مؤخراً وتشكيل حكومة جديدة، ويعد تناغم السلطات في أداء مهامها من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو مالم يتوفر خلال العام الأخير.