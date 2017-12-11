تدعيم أسطول هيئة النقل بقطار خدمة السكة في الإسكندرية

مها يونس قامت الهيئة العامة للنقل والركاب بمحافظة الإسكندرية باستيراد قطار خدمة سكة والبنية التحتية لمسار الترام، مزودة من الداخل بورشة صغيرة لتجهيز المستلزمات، ومزودة بعربة لنقل القضبان وكسر البازالت وجميع مستلزمات خدمة السكة، كما تقوم بنقل المهمات من أماكن تواجدها إلى مناطق التشغيل بالخطوط. يذكر

مها يونس

قامت الهيئة العامة للنقل والركاب بمحافظة الإسكندرية باستيراد قطار خدمة سكة والبنية التحتية لمسار الترام، مزودة من الداخل بورشة صغيرة لتجهيز المستلزمات، ومزودة بعربة لنقل القضبان وكسر البازالت وجميع مستلزمات خدمة السكة، كما تقوم بنقل المهمات من أماكن تواجدها إلى مناطق التشغيل بالخطوط.

يذكر أن للقطار العديد من المهمات أهمها هو تنفيذ مشروعات امتدادات السكة الحديد، وإنجازات أعمال التجديدات الدورية بالسكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للسكة وأعمال الطوارئ، كما أن القطار أقصى سرعة ٦٠ كم/ ساعة، وإيطالي المنشأ وقدرة الموتور الخاص به ٢٧٢ حصان تعمل بالديزل بدون تلوث، وحمولته ٢٢ طن، ومزود بـ٢ ونش هيدروليك من نوع fassi حمولة الواحد ٥ أطنان، وبه صندوق قلاب يسمح بإنزال كشر البازلت على جنبي السكة، ومزود بـ٤ ركائز هيدروليكية، وفرامل هوائية، ويتم التحكم فيه بنظام تشغيل p.l.c يسمح بتشخيص الأعطال بالعربة، ومزود بإضاءة تسمح بالعمل ليلا، ويسمح بتحمل مهمامات تكفى لإنجاز ٣/٤ كم/ يوم.