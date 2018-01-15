تدشين موقع للناقد سمير فريد في الدورة الثانية لمهرجان أسوان

رحاب صبحىينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ندوة عن الناقد الكبير الراحل سمير فريد، تتضمن شهادات من بعض أصدقائه ودراسات من بعض النقاد المصريين والعرب عن كتابات سمير فريد.وتتضمن الندوة عرض الفيلم التسجيلي "عالم سمير فريد" إخرا

رحاب صبحى



ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ندوة عن الناقد الكبير الراحل سمير فريد، تتضمن شهادات من بعض أصدقائه ودراسات من بعض النقاد المصريين والعرب عن كتابات سمير فريد.

وتتضمن الندوة عرض الفيلم التسجيلي “عالم سمير فريد” إخراج أحمد حسونة، وإنتاج مهرجان أسوان بدعم من شركة سمارت فيجن والمنتج شريف مندور.

وكشفت إدارة مهرجان أسوان عن أن الندوة ستتضمن الإعلان الرسمي عن إطلاق موقع إلكتروني للناقد الراحل سمير فريد، يضم مقالاته وبعض مؤلفاته.

موضحة أن الموقع يطلقه المهرجان بالتعاون مع شركة سمارت فيجن برئاسة الدكتورة هالة فاروق.



وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة صاحب مبادرة إطلاق اسم الناقد الراحل على جائزة جمعية النقاد السينما المصريين، وذلك قبل وفاته بعدة شهور، قبل أن تعمم الجمعية اسم الجائزة على كل الجوائز التي تمنحها في المهرجانات المصرية.

يذكر أن الدورة الثانية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، كما سيكرم النجمة منى زكي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصرالله، ويقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة ونقابة السينمائيين والمجلس القومي للمرأة.

