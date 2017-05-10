تدشين معرض لإحياء ذكرى مكتشف معابد أبوسمبل



الآثار وسويسرا تحتفلان بمرور 200 عام على رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت



هاجر عمران: يفتتح خالد العناني وزير الآثار المصري وماركوس لايتنر سفير سويسرا في مصر معرضا في المتحف المصري منتصف مايو الجارى بعنوان يأتي المعرض إحياءً لذكرى مرور 200 عام على وفاة الرحال السويسري يوهان لودفيج بوركهارت الذي اكتشف أحد أشهر المعالم المصرية القديمة – معابد أبوسمبل.





ووفق بيان للسفارة، ولد يوهان لودفيج بوركهارت عام 1784 بمدينة لوزان ثم نشأ في مدينة بازل “سويسرا” وبعد أن أتم دراسته بألمانيا، عينته جمعية تستكشف شمال أفريقيا للقيام ببعثة استكشافية سترحل مع قافلة الحجاج من القاهرة عبر فزان في جنوب ليبيا حتى تصل إلى مدينة تمبكتو في مالي. درس بوركهارت اللغة العربية وفي عام 1809، استقر في مدينة حلب السورية، وبعد أن غمر نفسه في ثقافة المنطقة، أصبح معروفا باسم الشيخ إبراهيم بن عبدالله.



في عام 1812، في طريقه من سوريا الى القاهرة، أعاد بوركهارت اكتشاف مدينة البتراء القديمة في الأردن، وفي وقت لاحق، لدى وصوله إلى القاهرة، أثناء انتظار قافلة إلى فزان، قرر السفر الى المناطق الواقعة أقصى جنوب مصر.

وأثناء رحلاته في بلاد النوبة عام 1813، اكتشف معابد أبوسمبل ، وكانت المعابد مغطاة بالرمال إلى حد كبير. وفي القاهرة، قام بوركهارت بإبلاغ المستكشف الإيطالي جيوفاني بلزوني عن اكتشافه واستنادا إلى وصف بوركهارت، سافر بلزوني إلى أبو سمبل، وبدأ في إزالة الرمال ودخل المعبد قبل 200 عام، في عام 1817، في نفس العام، توفي بوركهارت في القاهرة و دفن في مقبرة باب النصر في القاهرة.



قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا في مصر عن إحياء ذكرى مرور 200 عام منذ وفاة بوركهارت ومنذ دخول معابد أبو سمبل: نحن فخورون جدا بالاحتفال بهذه الصلة التاريخية والثقافية الهامة بين سويسرا ومصر كما أن هذا المعرض يبعث برسالة إيجابية إلى السويسريين ويشجع على السياحة للتعرف على تاريخ مصر المميز.



وسيكون المعرض مفتوحا للجمهور من 15 مايو إلى 20 يونيو وسيعرض أشياء اكتشفت في الأماكن التي زارها الشيخ إبراهيم أثناء جولاته في النوبة، وسيتم عرض بعض هذه القطع الأثرية التاريخية، وهي جزء من مجموعات المتحف المصري، على الجمهور للمرة الأولى، بما في ذلك قطعتان من لوحة حائط بالحرم الصخري في وادي السبوع من فترة الفرعون أمنحتب الثالث. وتم تنظيم المعرض من قبل المتحف المصري وسفارة سويسرا مع جامعة بازل التي ساعدت في اختيار القطع التي سيتم عرضها وفي تقديم المعلومات الوافرة التي ستعرض على لوحات ملونة كبيرة بجميع أنحاء المعرض.