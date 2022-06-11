تدشين مبادرة «بيئة سكندرية جديدة» لنشر الوعي مع بداية فصل الصيف

أعلنت أمانى محمد سريح، مدير مركز النيل للإعلام، عن تدشين مبادرة “بيئة سكندرية جديدة ” بالتعاون مع جمعية خليك إيجابي برئاسة رامي يسري ، وذلك خلال انعقاد ندوة تحت عنوان ” آليات مواجهة التلوث البيئي بالإسكندرية” وبمشاركة ممثلين من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأشارت مدير مركز النيل، إلى أهمية نشر الوعي البيئي خاصة مع بداية موسم الصيف واستقبال أعداد كبيرة من المصيفين، مضيفة أن محافظة الإسكندرية تبذل جهودا كبيرة في مجال البيئة بهدف الحد من الملوثات البيئية واستعادة جمال محافظة الإسكندرية.

ضم الحضور الدكتور أحمد رضوان أستاذ العلوم الفيزيائية بالمعهد العالي لعلوم البحار بالإسكندرية، ورانيا رمسيس مدير العلاقات العامة بالإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، والكيميائية أمل بركات مدير إدارة خطط العمل البيئي بجهاز شئون البيئة، وأمل العرجاوي مدير مكاتب تنشيط السياحة بالإسكندرية والمستشار الاعلامي ابراهيم عبدالله .



وتحدث الدكتور أحمد رضوان عن سمات كوكب الارض، الذى يطلق عليه الكوكب المائي، إذ أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية مسطحات مائية، مشيراً إلى أن الدول الساحلية هي المطلة علي البحار أو المحيطات أما القارية فهى البعيدة عن المسطحات المائية.



وأوضح رضوان أن اليوم العالمي للمحيطات هو يوم إعتمدته الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٩ كيوم رسمي تحتفل به الدول، وأول من احتفل به المؤسسات الأمريكية والكندية المعنية بالبحار عام ١٩٩٢، فالعالم ركز في السنوات الأخيرة علي التوعية بخطورة التلوث بالمواد البلاستيكية.



كما أوضح رامي يسري رئيس جمعية “خليك إيجابي”، أنه تزامنا مع إستعدادات الدولة لمؤتمر cop27، تم تدشين مبادرة “بيئة سكندرية جديدة”،بالتعاون مع مركز النيل للإعلام و مدتها ٤ شهور، بهدف توعية المواطنيين بأهمية الحفاظ علي البيئة وأخطار الاحتباس الحراري من خلال مجموعة من اللقاءات التوعوية داخل المدارس والمراكز الشبابية.



وتحدثت الكيميائية أمل بركات مدير إدارة خطط العمل البيئي، عن دور جهاز شئون البيئة في المتابعة المستمرة لكميات الانبعاثات المنبعثة من المصانع، بحيث تكون في حدود ما يسمح به قانون البيئة، لافتة إلى أن هناك منظومة للتعامل مع المخلفات الصلبة من خلال نقل المخلفات لمحطات وسيطة، ثم دفنها و سحب غاز الميثان لتوليد الكهرباء ومتابعة تلوث التربة لضمان صلاحية المحاصيل للاستهلاك حفاظا علي صحة المواطنيين.



وأشارت أمل العرجاوي مدير مكاتب تنشيط السياحة بالإسكندرية، إلى استعدادات جميع الهيئات البيئية والسياحية لمؤتمر المناخ cop27 ، مؤكدة أهمية المبادرات التوعوية البيئة واتباع الزراعة الخضراء والمحافظة علي نظافة البحار ، وأن المخلفات والمواد البلاستيكية يمكن إعادة تدويرها وتعليم طلاب المدارس تلك الثقافة وزرع فكرة أن يكون الطالب سفيرا للبيئة.