تدشين شعبة جديدة لخدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية

أماني العزازيوقال أيمن الشيخ رئيس مجلس إدارة الشعبة إن الوقت قد حان لتحتل مصر مكانتها على الخريطة اللوجستية العالمية، لافتا إلى أهمية توقيت تدشين الشعبة، ومطالبا باهتمام جميع الأجهزة الحكومية التى ترتبط أعمالها باللوجستيات كالجمارك والمالية والطيران والنقل.واستعرض الشيخ خطة عمل الشعبة الجديدة خل

أماني العزازي

وقال أيمن الشيخ رئيس مجلس إدارة الشعبة إن الوقت قد حان لتحتل مصر مكانتها على الخريطة اللوجستية العالمية، لافتا إلى أهمية توقيت تدشين الشعبة، ومطالبا باهتمام جميع الأجهزة الحكومية التى ترتبط أعمالها باللوجستيات كالجمارك والمالية والطيران والنقل.

واستعرض الشيخ خطة عمل الشعبة الجديدة خلال الأربع سنوات القادمة فى عشر نقاط، شملت العمل على نشر الوعى اللوجستي والاتصال بالملحقين التجاريين فى السفارات الموجوده على أرض مصر لتبادل المعلومات، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليا.

وأشار الشيخ إلى بذل الشعبة جهودها لتطبيق المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع الجمارك بتقديم المساعدة الفنية اللازمة ومساندة الحكومه فى صناعتها.

ولفت الشيخ إلى أهمية ربط مشروع تنمية منطقة قناة السويس بمطار القاهره لتعظيم العوائد الاقتصادية للمشروع من خلال الاهتمام بمنظومة الشحن واللوجستيك، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري.