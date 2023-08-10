تدشين خدمة جديدة للخط الملاحي 𝙉𝙚𝙬 𝙉𝙚𝙬 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙥𝙞𝙣𝙜 للربط مع موانئ مصر وروسيا والصين

كشف وليد الصعيدي رئيس مجلس إدارة توكيل رويال تريدر و عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط، عن تدشين خدمة جديدة للخط الملاحي 𝙉𝙚𝙬 𝙉𝙚𝙬 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙥𝙞𝙣𝙜 تربط بين الموانئ المصرية وروسيا والصين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال” أنه تم دخول أول سفينة مؤخرا لميناء الدخيلة ضمن الخدمة الجديدة، والتي من المقرر ان تربط موانئ روسيا بالدخيلة ودمياط ثم إلى الموانئ الصينية، وذلك لنقل الحاويات الجافة والمبردة.

ولفت إلى أنه تم التعاقد على أن تستقبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة دمياط لتداول الحاويات لاستقبال تلك الحاويات، موضحا أن أول سفينة دخلت ميناء الدخيلة الاسبوع الماضي بواقع 250 حاوية.

وأضاف أن هناك طلبا متزايدا على الحاويات بين الموانئ المصرية والروسية والصينية، والتي تعد من أهم الأسواق ذات التبادل التجاري المرتفع مع السوق المصرية.



وتسعى شركات الحاويات الحكومية لاستقطاب الخطوط الملاحية الجديدة، وذلك في إجراء المنافسة الكبيرة بين المحطات الجديدة والتي تم افتتاحها مؤخرا، خاصة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تم تشغيلها تجاريا خلال يونيه الماضي رسميا.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بالعمل على تنشيط قطاع التسويق من خلال الاعتماد على خطوط ملاحية جديدة، وعدم الاعتماد على الخطوط الكبرى فقط، حيث يتم تحقيق إجمالي إيرادات للشركة عبر الخط الملاحي MSC نحو 895 مليون جنيه بنسبة 31.4% من إجمالي إيرادات النشاط الجاري البلغ 2.8 مليار جنيه.

في حين بلغ إجمالي عدد الحاويات الخاصة بنفس الخط نحو 283 ألف حاوية بنسبة 33.7% من إجمالي الحاويات المتداولة بالشركة وبنسبة 51% من إجمالي إيراد محطة الدخيلة البلغ 1.26 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى وجود عامل خطورة على إيراد المحطة متمثلة في الاعتماد على عميل واحد.