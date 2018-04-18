تدشين حفل نادي ليونز ايمدج.. 20 أبريل

أحمد حمدي: تقيم الإعلامية عبير محمود، رئيسة نادي ليونز ايمدج وأعضاء النادي، حفل تدشين لنادي ليونز ايمدج الجمعة المقبل بحضور مجموعة كبيرة من نجوم المجتمع، ونجوم الفن، وحضور الدكتور محمود المغربي حاكم المنطقة الليونزيه بمصر، والنائب الأول للحاكم سلوي البوريني، وحضور الأسرة الليونزيه وكوكب

أحمد حمدي:

تقيم الإعلامية عبير محمود، رئيسة نادي ليونز ايمدج وأعضاء النادي، حفل تدشين لنادي ليونز ايمدج الجمعة المقبل بحضور مجموعة كبيرة من نجوم المجتمع، ونجوم الفن، وحضور الدكتور محمود المغربي حاكم المنطقة الليونزيه بمصر، والنائب الأول للحاكم سلوي البوريني، وحضور الأسرة الليونزيه وكوكبة من رجال الدولة ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

قالت الإعلامية عبير محمود إن نادي ليونز أيمدج يتبنى هذا العام مشروع دعم الأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن التدشين به مفاجأت كثيرة ويحي الحفل المطربة مروة اللبنانية، والمطرب فادي بطل، والمطرب حمدي الجنايني، والمطرب أحمد شوقي.

وأكدت الإعلامية عبير محمود أن النادي سوف يكرم كوكبة من نجوم الفن الذين أسعدوا الجمهور، وكانت لديهم رسائل إيجابية للمجتمع منهم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنانة القديرة لبلبة، والفنانة نهال عنبر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة مها أحمد، والفنان مجدي كامل، والفنان آسر الشربيني.