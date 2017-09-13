تدشين جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى

ياسمين فواز كلل وفد ائتلاف "دعم مصر"، برئاسة المهندس محمد السويدى، جهوده خلال زيارته إلى أستراليا، بتدشين جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى. وتُعد جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى قناة فاعلة للتواصل المستمر بين أعضاء البرلمان بالدولتين، لإحداث مزيد…

ياسمين فواز

كلل وفد ائتلاف “دعم مصر”، برئاسة المهندس محمد السويدى، جهوده خلال زيارته إلى أستراليا، بتدشين جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى.

وتُعد جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى قناة فاعلة للتواصل المستمر بين أعضاء البرلمان بالدولتين، لإحداث مزيد من التقارب فى وجهات النظر حول القضايا الدولية وموقف الدولتين منها.

وأوضح النائب محمد السويدى، أن لقاءات الوفد المصرى بأعضاء البرلمان الأسترالي نجحت فى إزالة أى التباس فيما يتردد من معلومات مغلوطة حول الشأن الداخلى المصرى.

يُذكر أن وفد ائتلاف دعم مصر، زار أستراليا وقام بإجراء عدد كبير من اللقاءات مع رئيس وأعضاء البرلمان الأسترالى.