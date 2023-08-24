تدشين المرحلة الثانية من النقل الجماعي بالقليوبية باستثمارات 114 مليون جنيه

دشنت محافظة القليوبية المرحلة الثانية من مشروع النقل الجماعي، باستثمارات تصل إلى 114 مليون جنيه، يضخها القطاع الخاص ممثلا في شركة الفاطمية للنقل الجماعي، وفقا لمصدر مطلع.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالي تحت مظلة مشروع النقل الجماعي داخل نطاق القاهرة الكبرى، أكثر من 20 كيانًا، بأسطول يتجاوز 1800 سيارة، على 150 خطًا، تربط المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.

أشار إلى أن المشروع يستهدف نشره في في كافة أنحاء محافظة القليوبية لخدمة المواطنين، لاسيما وأنه الحافلات مكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي، موديلات عام 2023-2024.

ويأتي هذا بالاتفاق بين وزارة النقل ومحافظة القليوبية، لإنهاء التكدس اليومي بالمحافظة والتصدي لمشاكل تواجد التوك توك ومنع سيره بالشوارع وتوفير وسيلة نقل آمنة للركاب.

جدير بالذكر أن مدينة العبور قد شهدت المرحلة الأولى في نهاية العام الماضي بواقع 27 أتوبيسا من إجمالي 100، ولكل خط 4 أتوبيسات بالتعاون مع الشركة الإنجليزية والفاطمية والإسراء تحت إشراف وزارة النقل.

ويقوم مشروع النقل الجماعي على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه في السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة في توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول الهيئة.