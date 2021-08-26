تدشين أول منطقة لوجستية في شرق بورسعيد سبتمبر المقبل

من المزمع إقامة مؤتمر اقتصادي للتسويق لشرق بورسعيد ١٦ سبتمبر المقبل

قال اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه من المنتظر الإعلان بداية سبتمبر القادم عن إنشاء أول منطقة لوجستية لأنشطة القيمة المضافة ترتبط بمحطة تداول الحبوب الصب الجاف التى تم توقيع عقدها مؤخرا.

ولفت إلى أن اللوائح والقوانين التى تم تشريعها للمنطقة تستهدف جذب الاستثمار على مساحة ٤٦١ كيلو متر بشرق بورسعيد .

وقال إن المنطقة تستهدف إنشاء مراكز لوجستية على مساحة ٢٤ كيلو متر بالإضافة إلى وضع ميناء شرق بورسعيد على خريطة الموانئ العالميه وتستهدف الوصول بالعمق إلى ٢٣ مترا.

ولفت إلى أن الدولة ساهمت فى إيجاد شريان يسمح انتقال الأفراد من الشرق للغرب وبما يسمح للوصول لأفريقيا عن طريق طرابلس كيب تاون.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المؤتمر يأتي فى إطار التجهيز لمؤتمر اقتصادي للتسويق لشرق بورسعيد ١٦ سبتمبر المقبل

وقال إنه لن يعمر شرق بورسعيد سوي المصريين لاسيما وأن بورسعيد تمتلك ٣ قوانين محفزه للاستثمار مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصه وقانون الاستثمار وقانون المنطقه الحرة.

جاء ذلك خلال اليوم فعاليات المؤتمر الاستثمارى الاقتصادى بديوان عام محافظة بورسعيد ، لترويج مشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ، برعاية اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد ، لتنمية منطقة شرق بورسعيد ، والاستغلال الأمثل لإمكانات والموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة من منطقة شرق بورسعيد ، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة فى كافة المجالات.