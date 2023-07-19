تدشين أول منصة لإدارة الطرق على محافظات مصر ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تدشين أول منصة لإدارة الطرق على محافظات مصر بين المديريات و مركز نظم المعلومات الجيومكانية و الإدارات والأحياء المختصة بنطاق المحافظة، والتي تضمن رصد و متابعة جميع اعمال الطرق بنطاق المحافظة و ربطها بالخطه الاستثمارية في إطار توجيهات محافظ بورسعيد برفع كفاءة و تطوير شبكات الطرق المحلية والإقليمية للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن ذلك يأتي ضمن النقلة النوعية التي شهدتها محافظة بورسعيد ضمن منظومة التحول الرقمي، والتي ساهمت في ربط الخدمات الكترونيا، فضلا عن إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق ومركز نظم المعلومات الجيومكانية، ودورهما في سرعة رصد و متابعة أعمال الطرق بنطاق المحافظة، تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد على جميع الأصعدة.