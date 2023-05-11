«تدريس الأزهر»: «كمبوند» تجمع النادي السكني في العاصمة الإدارية بتكلفة 1.3 مليار جنيه

أشار الدكتور جمال عبدالحي نائب نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى أن التجمع السكني (كمبوند) نادي أعضاء هيئة التدريس به كافة الخدمات الاجتماعية والسكنية والترفيهية ويقع على مساحة ٦٨ فدانا بتكلفة إجمالية للأرض بلغت مليار و٣٠٠ مليون جنيه تم سدادها للعاصمة الإدارية.

وتفقد نائب نادي هيئة تدريس الأزهر مشروع الإسكان بالعاصمة الإدارية ويشرح تفاصيل الاستثمار في المولات الخدمية للاطلاع على التجهيزات التي تجري في الموقع والاطمئنان على العمارات التي تم الانتهاء منها تمهيدًا لتخصيص الوحدات للأعضاء.

وعقد جلسة توضيحية للاطلاع على مقرات مولات النادي (الكبير والصغير)، حيث عرض تفاصيل البيع وطرق السداد، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني يوم السبت الموافق 27/5/2023 بمقر نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضح عبدالحي أنه يشترط للمشاركة في المزاد شراء كراسة الشروط من النادى التي تحتوي على كافة التفاصيل الموضح بها بيان تفصيلي بالمولين اللذان يقعان بواجهتين متميزتين أحدهما (جولدن سنتر) على طريق رئيسي بعرض ٦٠ متر ملاصق للجامعة البريطانية، وعلى بعد ٤٠٠ متر من محطة القطار الكهربائي، والآخر (ستاو ستريب مول) على طريق رئيسي بعرض ٩٠ متر، وهو شريان رئيسي لحي R7

وبها تفاصيل المسقط الأفقى لكل دور ( الأرضى والأول التجارىين، والثانى الإدارى والطبى) و مساحة كل وحدة، ونوع النشاط: صيدلية، مركز طبي، سوبر ماركت، مخبز، مغسلة، إلخ

وأضاف أن موقع (الكمبوند) يقع بمنطقة R7 بالقرب من كاتدرائية العاصمة، ومحطة القطار السريع، والجامعة البريطانية بواقع ٢٧٨١ وحدة سكنية بها مسجد كبير على مساحة ثلاثة آلاف متر، ونادي اجتماعي رياضي (٢ حمام سباحة وملعبين متعددين الأغراض.

بالإضافة إلى مبنى متعدد الأغراض للمناسبات المختلفة، قاعات احتفالات)، وحضانة للأطفال، ومقام على أرض تملكها جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة فضيلة الدكتور حسين عويضة رئيس مجلس الإدارة، وإشراف هندسي من أساتذة كلية الهندسة.