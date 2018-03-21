تدريب 992 من أعضاء الفريق الطبى ببورسعيد تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة عن تدريب 992 فرداً من العاملين بالحقل الطبى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بمحافظة بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في اطار الاعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.وأوضحت الدكتورة ديزيريه لب

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة عن تدريب 992 فرداً من العاملين بالحقل الطبى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بمحافظة بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في اطار الاعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الدكتورة ديزيريه لبيب رئيس قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، أنه تم تدريب 255 طبيبا في المجال العلاجي على انعاش القلب الرئوي، والأزمات والكوارث، وطب الطوارئ والإصابات، وأطفال حديثي الولادة، والرعاية المركزة، بالاضافة الى رعاية الحالات الحرجة بالحميات والكلى الصناعي.

وأضافت أنه تم تدريب 215 طبيبا و50 فنى معمل فيى المجال الوقائي على مكافحة العدوى، والتطعيمات، وترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، بجانب تدريبهم على الدليل الإسترشادي لخدمات الصحة المدرسية والبرامج الإلكترونية للفحص الشامل، والصحة المهنية، بالاضافة الى التدريب على أعمال الحجر الصحي.

وأكدت أنه أيضا تم تدريب 217 فرداً من التمريض العاملين فى أقسام الرعاية المركزة والكلى الصناعي والرعاية الأولية على مكافحة العدوى، ومعايير الجودة، والكلى الصناعي، وآداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وانعاش القلب الرئوي، بالاضافة الى طب الأسرة ، كما تم تدريب 90 صيدلي على الصيدلة الاكلينيكية، واليقظة الدوائية، وترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.