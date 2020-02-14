تدريب 39 كادرًا أمنيًا إفريقيًا على مكافحة جرائم المخدرات (صور)

عرض خلال الدورة، فيلمًا تسجيليًا للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة لضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها.

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، دورة تدريبية لـ 39 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية، بمجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بأكاديمية الشرطة.

التصدى لتهريب المخدرات

عرض خلال الدورة، فيلمًا تسجيليًا للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة لضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها.

إضافة إلى قدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة بهذا المجال.

وأعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة، وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها- وفقًا لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.

وفى نهاية الزيارة، أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات هامة بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

إحباط تهريب 65 طربة حشيش بمحطة السكة الحديد

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، يعمل سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.

وعثر بحوزته على 65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.