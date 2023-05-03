أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب 300 ألف معلم على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد.

وأكد الوزير أنه تم استكمال بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وضم كوادر جديدة لمنظومة الامتحانات الجديدة.

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بمراجعة كتيبات المفاهيم للتأكد من وجود أعداد كافية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، في ديوان عام الوزارة.