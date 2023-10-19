تدريب 2000 متدرب على 23 حرفة يدوية وتسويق منتجاتهم بمعارض التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تدريبهم والتسويق لمنتجاتهم، بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة السيد مسلم قامت من خلال إدارة الأسر المنتجة بتدريب نحو 2000 متدرب على 23 حرفة يدوية خلال عام، وذلك من خلال 9 مراكز موزعين على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى أن المديرية تقوم بالتسويق لمنتجات المتدربين عقب الانتهاء من فترة تدريبهم من خلال معارض كبرى تقام داخل المحافظة وخارجها.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه يمكن لكل من يريد تعلم حرفة من 23 حرفة أبرزها (الكروشية الجلود المكرمية التفصيل بالبترون الرسم على القماش _صناعةالمفروشات- اركت خشب- اعادة تدوير- الصلصال الحراري والسيراميك- الديكوباج- الريزن-الاكسسوارات)، التوجه إلى ادارة الاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي (6 شارع الميناء الشرقي بالمنشية) للتقديم لتعلم أي حرفة.