تدريب 137 شابا ببورسعيد على كيفية مواجهة الشائعات

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، شباب مبادرة “تصدوا معنا”، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في إطار الدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، للشباب المصرى بالتصدي للتحديات التى تواجه الدولة المصرية سواءً فى الداخل أو الخارج. وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ، خلال لقائه مع شباب المبادرة بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، على أهمية المبادرة في مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة.

وأشار إلى أهمية المبادرة أيضًا في إعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجى الهدام والمروج للشائعات والهادف لزرع الإحباط لدى الشباب المصري، مشددًا على ضرورة القيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.